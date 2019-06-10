محكمة هندية تقضي بسجن 3 رجال مدى الحياة لاغتصابهم وقتلهم طفلة 8 أعوام

قضت محكمة هندية اليوم الإثنين بسجن ثلاثة رجال مدى الحياة، لقيامهم باغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر ثمانية أعوام، في ولاية جامو وكشمير.

وقال محامي الدفاع فاروقي خان، إنه قد تم الحكم على ثلاثة آخرين، جميعهم من مسؤولي الشرطة، بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب إتلاف الادلة.

وكان قد تم العثور على جثة الطفلة التي تعرضت للضرب، والتي تنتمي إلى مجتمع بدوي مسلم، في غابة تقع بالقرب من مدينة كاثوا، في يناير 2018.

وقال خان إن الرجال الثلاثة أدينوا بالقتل والاغتصاب والاعتداء، إلى جانب تهم أخرى.

وأضاف: "سنطعن على الحكم أمام المحكمة العليا".