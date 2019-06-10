البرلمان يرجئ الموافقة النهائية على «هيئة العلوم والتكنولوجيا»

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، موافقته خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في مجموع مواده.

وأرجأ رئيس البرلمان، الموافقة النهائية إلى الجلسة العامة غدًا، مشيرًا إلى أنه سبق وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة.

وقال رئيس مجلس البرلمان، إن فلسفة المشروع تقوم في ضوء السلبيات التي كشفها صندوق العلوم، لذلك تم إنشاء هذه الهيئة المستقلة، بهدف تمويل البحث العلمي من كوادر على قدر كبير من التخصص والخبرة، ليساهم في تنمية المجتمع من خلال مخرجات البحث العلمي.

بعدها رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وذلك بعدما شهدت الجلسة العامة اليوم عرض ما يقرب من 50 بيانًا عاجلًا موجه للحكومة في العديد من الملفات، والتي تصدرتها إشكاليات المياه والتعليم.