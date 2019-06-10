كريم فهمي يكشف عن موعد طرح أفيش فيلمه الجديد

كشف المؤلف كريم فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، عن موعد طرح أفيش فيلمه الجديد "ديدو" (أرجوك لا تفعصني سهوا) يوم الجمعة المقبل.

وأضاف "فهمي"، أنه أنتهي من كتابة الفيلم بعد سنتين من تحضيره، موضحا أنه مأخوذ عن فيلم "honey i shrunk the kids"، و"down sizing"، و"عقلة الإصبع"، وهو من إخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.

يذكر أن مسلسل "سك على اخواتك"، هو آخر عمل قام بتأليفه كريم فهمي، والذي خاض السباق الرمضاني عام 2018، وهو من بطولة علي ربيع، سهر الصايغ، هنا الزاهد، صلاح عبدالله، هادي الجيار، كريم عفيفي، ومن إخراج وائل إحسان.