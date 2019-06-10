أعلن بنك اليابان المركزي تعيين سيدة في منصب رئيس العلاقات الإعلامية لأول مرة في تاريخه، وهو ما يشير إلى فتح أبواب ظلت مغلقة لفترات طويلة أمام تولي السيدات مناصب قيادية في البنك.

وأعلن البنك اليوم تعيين السيدة "ميكاري كاشيما" الرئيس السابق لقطاع دراسات البنية التحتية المالية في البنك في منصب كبيرة المتحدثين الرسميين باسم البنك وهو ما يعني أن سيدتين تتوليان حاليا منصبي المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي ووزارة المالية في اليابان.

كان البنك المركزي الياباني قد أعلن في 2014 اعتزامه منح النساء 30% من الوظائف القابلة للترقي في هيكل البنك. وفي 2016 أعلن البنك الوصول إلى النسبة المستهدفة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن اليابان مازالت متأخرة فيما يتعلق بالسماح للنساء بالوصول إلى المناصب الرئيسية في الشركات والمؤسسات الكبرى، حيث وصل نصيب السيدات من المناصب الإدارية في عام 2017 إلى 13% فقط. وبحلول سبتمبر الماضي وصل نصيب النساء من مناصب المديرين في البنك المركزي الياباني إلى 10% فقط.

ووفقا لمؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للفجوة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالمساهمة الاقتصادية وفرص الصعود الاقتصادي والتمكين السياسي تحتل اليابان المركز 110 من بين 149 دولة على مستوى العالم، وهو ما يشير إلى تخلف اليابان عن الركب العالمي فيما يتعلق بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا.