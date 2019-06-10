اصطدام طائرة بمبنى في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية

الأكثر قراءة
أمن الدقهلية يضبط المتورطين بإثارة الذعر بالأسلحة البيضاء والخرطوش في المنصورة
بعد بلاغ سمير البهي.. النائب العام يقدم طلبًا جديدًا لرفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك
سميت بنتي على اسم «مكة».. بحار الغردقة يكشف كواليس رحلة صلاح في اليخت
بالفيديو.. أحمد السقا يستعرض لياقته البدنية ويلعب ضغط على الهواء
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟
جيدة جدًامقبولةسيئة
النتـائـج
تصويت
أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين، اصطدام طائرة هيليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن.
ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.