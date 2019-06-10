اصطدام طائرة بمبنى في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية

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أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين، اصطدام طائرة هيليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن.

ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.