الكنترولات تبدأ تصحيح العينة العشوائية للغة العربية.. و«التعليم»: إجابة الطالب فى التعبير الوظيفى صحيحة بأى صيغة

يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبى والعلمى، اليوم الإثنين، الامتحان فى مادتى الاقتصاد والإحصاء.. كما تبدأ كنترولات الثانوية العامة عملها، اليوم أيضا، تصحيح العينة العشوائية من امتحان اللغة العربية، الذى أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فيه أمس الأول.

وشدد رؤساء كنترولات الثانوية العامة فى ١١ كنترولا على مستوى الجمهورية، على مقدرى الدرجات بضرورة الالتزام بالدقة أثناء التصحيح مع السرية التامة منعا للتعرض للمساءلة القانونية، وعدم تصوير أى إجزاء من كراسات إجابات الطلاب.

وبدأت الكنترولات بتسلم كراسات الإجابة فور انتهاء امتحانات اللغة العربية، واتخاذ إجراءات نزع اسم ورقم جلوس الطالب، ووضع أرقام سرية على كراسات الإجابة تمهيدا لتصحيحها، وجهز رؤساء الكنترولات والإدارات التعليمية التابعين جميع الاحتياجات حتى يتمكن المقدرون من أداء واجبهم.

وأكدت وزارة التعليم أنه سيتم تقدير الأسئلة المقالية وتقدير الدرجة الأعلى لصالح الطالب أما فى حالة الأسئلة الموضوعية يتم أخذ الإجابة الأولى فقط إلا فى الحالة التى يقوم فيها الطالب بالشطب على إحدى الإجابتين.

وقال مستشار مادة اللغة العربية فى الوزارة غازى البنوانى إن سؤال التعبير الوظيفى فى امتحان اللغة العربية سيتم احتسابه صحيحا للطلاب سواء أجابوا عليه بصيغة الماضى أو الحاضر أو المستقبل، حيث إن السؤال يحتمل إجابة الطالب بأى صيغة من المذكورة.

وأوضح البنوانى لـ«الشروق» أن جميع المصححين سيراعوا هذه النقطة أثناء التصحيح، مطمئنا الطلاب: «إجابتك صحيحة بأى صيغة»، موضحا أن التصحيح سيتم بدقة وجودة عالية لضمان حصول كل طالب على حقه، وأنه سيتم العمل طبقا لروح نموذج الاجابة وليس نصه وأن أى إجابة صحيحة يراها المصححون دون أن يتضمنها النموذج سيتم إقرارها واعتمادها فى جميع اللجان بعد العرض على المستشار.

وذكر أنه أعطى جميع تعليمات التصحيح لمقدرى الدرجات والذين سيبدأون غدا الاثنين فى تصحيح العينة العشوائية للغة العربية، والتى سيتم إعلانها خلال أيام فور الانتهاء منها، حيث أكد ضرورة الالتزام بالوجود فى المواعيد المحددة وعدد الأسئلة المحددة لكل مقدر، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل غرفة التصحيح لأى سبب، إضافة إلى أنه يتم توزيع مقدرى الدرجات بحيث يكون هناك 11 مصححا فى كل غرفة.

وأكد أن أسئلة امتحان اللغة العربية جاءت مطابقة تماما للمواصفات الفنية التى وضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ولم تزد الأسئلة المخصصة للمستويات العليا عن 15% لتناسب جميع المستويات العقلية للطلاب، مشيرا إلى عدم صدور أى شكاوى جماعية من الطلاب بخصوص أسئلة الامتحان.

وقال إن تصحيح أوراق إجابة التربية الدينية سيتم بواسطة معلمى اللغة العربية، ولكن لن يكون هناك عينة عشوائية لها، لأنها من المواد غير المضافة للمجموع.

وأدى طلاب الثانونية العامة المكفوفين، أمس؛ الامتحان فى مواد اللغة العربية والتربية الدينية.