مكتبة الإسكندرية تبرز تاريخ نجيب محفوظ فى لقاء مصرى إسبانى

نظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، أمس، فى قاعة الأوديتوريوم، لقاء حول الأديب المصرى العالمى نجيب محفوظ، بمشاركة وفد إسبانى مكون من 80 فردا.

وأدار اللقاء الأديب منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها الأديب والأثرى الدكتور حسين عبدالبصير، وحمدى زكى مستشار مصر السياحى بالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا سابقا.

وبدأ «عتيبة» حديثه قائلا إن نجيب محفوظ عشق الإسكندرية وأحبها كثيرا، وكتب عنها العديد فى رواياته، واستطاع أن يلامس روح التاريخ فى بلاده، وأن يعرف ماهية الشخصية التى يكتب عنها، وهى الشخصية المصرية.

ثم تابع الحديث الدكتور حسين عبدالبصير، قائلا إن الأديب نجيب محفوظ كان من أفضل من كتب عن مصر الفرعونية، والذى بدأ حبه لها حين كان طفلا صغيرا يعيش فى منطقة الحسين، حيث كانت والدته تصطحبه لزيارة الأماكن الأثرية خصوصا المتحف المصرى بوسط القاهرة، مشيرا إلى أن «محفوظ» كتب عددا من أعماله عن تاريخ وآثار حضارة مصر الفرعونية العريقة.

وأوضح «عبدالبصير» أن نجيب محفوظ قام فى نهاية مرحلة دراسته الثانوية بترجمة كتاب «مصر القديمة» للمؤلف جيمس بيكى؛ لتحسين لغته الإنجليزية، ثم أرسله بعد ذلك إلى الأستاذ سلامة موسى، الذى أصدره فى دار النشر الخاصة به وأرسل منه نسخة بالبريد للطالب نجيب محفوظ، لافتا إلى أن بعدها نشأت علاقة قوية بين التلميذ نجيب محفوظ وأستاذه وأبيه الروحى سلامة موسى، ونشر هذا الكتاب عام 1932.

ومن جانبه، قال المستشار حمدى زكى إنه تم ترجمة عدة روايات لنجيب محفوظ إلى الإسبانية، كما تم عمل فيلم مكسيكى عنه من بطولة الممثلة العالمية سلمى حايك.

أما عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أشار فى كلمته ــ التى ألقاها نيابه عنه أحمد جمال نائب المحافظ ــ إلى قوة العلاقات المصرية الإسبانية المميزة، مؤكدا أن هذا اللقاء يعكس أهمية نجيب محفوظ العالمية، والذى أثرى العديد من المكتبات العالمية بكتبه، كما يعد أكبر كاتب عربى تم ترجمة مؤلفاته إلى 40 لغة.

وتم عرض مقتطفات من فيلمى «زقاق المدق» و«بداية ونهاية»، واللذين أنتجتهما المكسيك باللغة الإسبانية، إلى جانب عدد من الحوارات التى أجراها حمدى زكى مع نجيب محفوظ.