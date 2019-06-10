أسير فلسطيني يعلق إضرابه عن الطعام بعد رضوخ سجن الاحتلال لمطالبه

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن الأسير حسن العويوي حقق نصرا حقيقيا على إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعلق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي بدأه قبل 69 يوما لوضع حد لاعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة - في بيان صحفي - أن المفاوضات بين الأسير العويوي وإدارة السجون واستخباراتها انتهت قبل قليل باتفاق يقضي بالإفراج عنه بعد ستة شهور من انتهاء أمر الإداري الأول، وبذلك يكون موعد الإفراج عنه قبل نهاية العام الحالي.

وأشادت الهيئة بالصمود الأسطوري للأسير العويوي، وإرادته التي كانت أقوى وأصلب من كل ممارسات إدارة السجون، رغم من كل ما تعرض له من إهمال ولا مبالاة بهدف كسر إضرابه.

وذكرت الهيئة، أن الأسير العويوي يعاني من نقصان كبير بالوزن وأوجاع حادة في المفاصل والخاصرة والرأس، وشعور دائم بالبرد، وآلام في المعدة، وعدم القدرة على الوقوف والحركة، ويرقد حاليا في مستشفى "برزلاي" بعد نقله إليه جراء تدهور حالته الصحية يوم الخميس الماضي.

يُذكر أن الأسير العويوي -35 عاما- من محافظة الخليل، هو أسير سابق قضى ما مجموعه ثلاث سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال أصغرهم يبلغ من العمر خمس سنوات.