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مقتل 43 من عناصر «طالبان» في غارة للقوات الخاصة الأفغانية في نانجارهار

د ب أ
نشر فى : الإثنين 10 يونيو 2019 - 10:26 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 10:26 ص

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 43 من عناصر تنظيم "طالبان" أثناء عملية جرت في إقليم نانجارهار شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الأفغانية عن مصادر عسكرية مطلعة القول اليوم الاثنين، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 43 من مقاتلي طالبان في منطقة شيرزاد.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة شنت الغارة لتعطيل تحركات طالبان في المنطقة.

وأضافت المصادر العسكرية أن القوات الخاصة دمرت أيضا كمية كبيرة من الأسلحة أثناء الغارة.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق أن القوات الأمريكية قد قامت أيضا بغارات جوية في منطقة شيرزاد.

ووفقا لبيان صادر عن الجيش، فقد أسفرت الغارات الجوية عن مقتل 9 من مسلحي "الوحدة الحمراء" التابعة لطالبان، بينهم اثنان من القادة.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة نفذت غارات جوية بمنطقة شيرزاد في نانجارهار.

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