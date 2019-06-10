محافظ قنا: مشروع محطة مياه شرب جديدة بقرية حجازة ضمن خطة العام المالي المقبل

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه تم إدراج مشروع محطة مياه شرب جديدة بنجع العوالي لتغذية كافة نجوع قرية حجازة قبلي وبحري التابعة لمركز قوص، ضمن مشروعات العام المالي 2019/2020 لتساهم في حل مشكلة ضعف المياه بنجوع القرية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمحطة مياه الشرب فائقة الترشيح بالقرية لمتابعة سير العمل بها رافقه خلالها عدد من مسئولي الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا .

واستمع الهجان خلال جولته إلى شكوى أهالي نجع صلاح الدين، بشأن ضعف وصول مياه الشرب إلى منازلهم واستعرض معهم عددًا من الحلول للمشكلة، وكلف مسؤولي شركة المياه بضرورة ضخ المياه إلى النجوع خاصة النائية منها بنظام المناوبات، فضلًا عن دعم تلك المناطق بعدد من عربات نقل المياه سواء التابعة لشركة مياه الشرب أو التابعة لمجلس مدينة قوص لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية .

وأكد الهجان أن مشكلة ضعف المياه سوف يتم القضاء عليها خلال الفترة القادمة بشكل نهائي، وتم معاينة الموقع المخصص لإقامة المحطة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتبلغ مساحتها حوالي 25الف و500 م2 وستبلغ طاقتها الانتاجية 400 لتر / ثانية، والتي ستكفي احتياجات المواطنين الحالية من المياه وكذلك الاحتياجات المستقبلية بجميع نجوع قرية حجازة.