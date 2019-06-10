مصدر إيراني: تسليم الجاسوس اللبناني زكا إلى حزب الله خلال ساعات

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الاثنين، عن مصدر مطلع قوله "إن الجاسوس الأمريكي-اللبناني في إيران، نزار زكا، سوف يسلم إلى حزب الله اللبناني خلال ساعات".

وقال المصدر "إن تسليم هذا الجاسوس الأمريكي –اللبناني يأتي فقط بناء على طلب ووساطة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ولم تجر في هذا السياق أي مفاوضات في أي مستوى مع أي شخص أو حكومة، وإن هذا الأمر تحقق فقط بناء على احترام ومكانة السيد نصر الله لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

من جهة أخرى، يواصل المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم،اليوم، اتصالاته مع المسؤولين في طهران موفداً من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقد التقى مدير الأمن باللبناني المعفو عنه نزار زكا على أن تستكمل الاتصالات حتى يوم غد للعودة إلى لبنان، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

يذكر أن اللبناني نزار زكا كان يشغل منصب الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (إجمع) في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتم توقيفه في إيران في 18 سبتمبر 2015، بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.