التوتر يقتل طالبة بالثانوية العامة في المنيا

الطالبة تناولت أدوية الضغط لتهدئتها فقتلتها



تسبب التوتر الشديد من امتحانات الثانوية العامة بالمنيا، في قيام طالبة بمدينة المنيا، بتناول أدوية الضغط كمهدئات، ما تسبب في نقلها لمستشفى المنيا الجامعي، وتوفيت متأثرة بنزيف.

وكان اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مدير مستشفي المنيا الجامعي، بوصول الطالبة، "ر.ج"، 15 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، ومقيمة بشارع الجندي، كفر المنصورة، غرب مدينة المنيا، مصابة بحالة إعياء شديدة، وادعاء تناول أدوية تهدئ التوتر.

وعقب الكشف عليها والتحليل، والتحريات تبين أنها كانت تعاني من ضغط وتوتر عصبي وقلق شديد بسبب الامتحانات، وتناولت أقراص الضغط لتهدئتها ما تسبب في إصابتها بنزيف وتهتك بجوار المعدة، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتم عمل المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.