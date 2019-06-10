إصابة 10 أشخاص إثر وقوع انفجار غاز ببلدة قرب العاصمة الإيطالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب عشرة أشخاص، بينهم طفلة (5 أعوام) وهي في حالة خطيرة، عقب وقوع انفجار بسبب تسرب غاز بوسط بلدة صغيرة بالقرب من العاصمة الإيطالية روما، اليوم الاثنين.

وقع الحادث في بلدة روكا دي بابا، على بعد 25 كيلومترا جنوب شرق روما، وبالقرب من مقر إقامة بابا الفاتيكان الصيفي قلعة جاندولفو.

وقالت مستشفى بامبينو جيسو للأطفال في بيان إن الفتاة المصابة "في حالة مستقرة حاليا ولديها رضوض خطيرة في الوجه والجمجمة".

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" نقلا عن سلطات الصحة الإقليمية أن عمدة روكا دي بابا، إيمانويل كريستيني، نقل إلى مستشفى آخر مصابا بحروق في الوجه والذراعين.

وقال المسؤول بإدارة الصحة اليسيو دي اماتو إن طفلين آخرين أدخلتهما أسرتيهما المستشفى في حين أن ستة بالغين يتلقون العلاج في موقع الحادث.

وقع الانفجار داخل مقر بلدة روكا دي بابا، ودمر جزئيا واجهة المبنى وأدى لاندلاع حريق. وكان الأطفال المصابين جراء الانفجار موجودين في حضانة مجاورة لمقر البلدة.

ونشر رجال الإطفاء مقطعا مصورا على تويتر أظهر الشارع خارج مقر البلدة مليئا بالحطام. وقالوا إنه لم يتم العثور على ضحايا آخرين بين الحطام.

واتهمت شركة "أتال جاز" في بيان، شركة أخرى لم تسمها بأنها المتسببة في الانفجار، وقالت إن أعمال الحفر خارج مقر المبنى أضرت بأنابيب الغاز تحت الأرض، مما أدى لحدوث تسريب.