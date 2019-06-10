ثنائي ليفربول يطاردان مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا

أكدت كينسي ولاينسكي، المشجعة التي اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا أن هناك لاعبان من فريق ليفربول الإنجليزي قد راسلاها خلال الأيام الماضية.

وأشارت ولاينسكي إلى أن هناك لاعب منهما أرسل رمز تعبيري عن "القلب" فيما بعث الآخر برسالة قال فيها "لقد رأيتك في الملعب".

ورفضت ولاينسكي الإفصاح عن اسم اللاعبان، حيث اكتفت في تصريحاتها التي نشرها موقع روسيا اليوم بقول :"أنا لن أفصح عن أية أسماء، لكن اثنين من لاعبي ليفربول أرسلوا لي رسائل خاصة بعد أن المباراة".

وأضافت :"في الحقيقة أنا لم أكن أعرفهم في البداية ولكن عندما رأيت صفحاتهم أدركت أنهما لاعبان من ليفربول".

وأكملت كينسي ولاينسكي :"لم أرد عليهم لأن لدي حبيبًا، وهو أفضل رجل أتمنى أن أتزوجه ذات يومًا".

يُذكر أن فريق ليفربول كان قد تغلب على توتنهام بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أُقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.