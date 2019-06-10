واشنطن بوست: ترامب يدافع عن الاتفاق مع المكسيك رغم الانتقادات بأنه لن يحد من تدفق المهاجرين

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق إدارته مع المكسيك من الانتقادات بعدم وجود التزامات جديدة كبرى لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، عن الرئيس الأمريكي قوله "الآن لدي ثقة كاملة، خاصة بعد التحدث إلى رئيس المكسيك، بأنهم سيكونون متعاونين للغاية ويريدون إنجاز المهمة بشكل صحيح.. ويمكن أن نتحرك لإعادة فرض التعريفات الجمركية إذا لم تفي المكسيك بوعودها.

وأضاف ترامب "لا يزال يتعين الإعلان عن بعض جوانب الصفقة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

ولا تزال الجوانب الرئيسية للاتفاق غير واضحة، بما في ذلك إن كانت المكسيك تعهدت بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية، وما إذا كان الاتفاق وسع نطاق التزام سابق من جانب المكسيك لفرض ضوابط أشد على حدودها الجنوبية مع جواتيمالا.

وفي نفس السياق، قال أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ "إن العديد من جوانب الاتفاق ليست جديدة، في حين رفض السفير المكسيكي لدى الولايات المتحدة تأكيد إن كان الاتفاق يتضمن أي التزامات بشأن السلع الزراعية".

ولم يتضمن الاتفاق، الذي أعلن في وقت سابق من المحادثات في واشنطن، تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 5% على جميع البضائع المكسيكية، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تلتزم المكسيك ببذل المزيد للمساعدة في الحد من زيادة المهاجرين الذين يصلون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.