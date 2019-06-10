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شرطة السويد تطلق النار على رجل أطلق تهديدات في محطة مالمو المركزية

ستوكهولم - د ب أ
نشر فى : الإثنين 10 يونيو 2019 - 3:02 م | آخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 3:02 م

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الاثنين، إن رجال الشرطة في مدينة مالمو جنوبي السويد أطلقوا النار على رجل تصرف على نحو تهديدي وأصابوه.

ووقع الحادث في محطة مالمو المركزية للقطارات، التي تم إخلاؤها.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن التهديدات التي أطلقها الرجل، قائلة إنها استجابت لنداءات من الجمهور.

وقالت الشرطة إن الرجل هو الشخص الوحيد الذي أصيب في الحادث، مضيفة أنه تم نقله إلى المستشفى، ولم تعرف إصاباته بعد.

وتم نشر فريق من خبراء المتفجرات فيما بعد في المحطة، وتوقفت خدمات القطارات.

وقالت الشرطة إنها سوف تزيد من تواجدها في المناطق المركزية في مالمو.

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