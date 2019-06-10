«اقتراحات النواب» توافق على ضم سنة خبرة لـ 1500 عامل بقصور الثقافة

وافقت لجنة الاقتراحات في مجلس النواب على الطلب المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بسرعة ضم مدة الأجر اليومي كمدة خبرة للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ممن جرى تثبيتهم على كل درجات مالية عام 2016، ولم يتم ضم مدة الأجر اليومي لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، في حضور رئيس هيئة قصور الثقافة أحمد عواض، حيث شدد النائب مقدم الطلب على أن 1500 عامل، تم تعيينهم بالهيئة بنظام الأجر اليومي، لمدد تتراوح بين 3-4 سنوات، وأنه تم التعاقد معهم في العام 2015، وتم تثبيتهم في 2016، ولم يتم ضم هذه المدة عند التثبيت.

واعتبر دسوقي أن ضم المدة للعاملين هي حق قانوني، استنادا لنصوص قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه ليس من العدالة المماطلة في ضم تلك المدة، بما يتوتب عليه إضاعة الحقوق في الترقيات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قبل 30 يونيو 2019.

وشدد دسوقي على أن توصية اللجنة بالموافقة، ملزمة للجهات التي خاطبها في طلبه، وهم وزراء الثقافة والنخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.