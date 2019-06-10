جهازالأمن والمخابرات السوداني: الإحالات للتقاعد إجراء روتيني

أكد جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني أن ما تم من إحالات وإجراءات لتقاعد ضباط بجهاز الأمن اليوم الاحد كان في إطار الآداء الإداري الدوري للجهاز.

وأوضح المتحدث باسم الجهاز في تصريح لوكالة الأنباء السودانية (سانا) أن الجهاز كان قد أصدر الشهر المنصرم كشفا بالترقيات لمختلف الرتب.

وأضاف الناطق الرسمي أن ما تم ليس له أي علاقة بأي سياق تفسير بخلاف أنه إجراء سنوي راتب يسري علي الجهاز كما يسري علي القوات النظامية الاخري.

كان موقع التيار أون لاين "السوداني قد ذكر في وقت سابق اليوم الاحد أن رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان أجرى تعديلات واسعة في جهاز الامن والمخابرات تضمنت احالة قيادات بارزة للتقاعد، في ثان خطوة من نوعها منذ سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير في شهر ابريل الماضي .

وذكر الموقع أنه حصل على معلومات أفادت بأحالة 90 ضابط بجهاز الأمن والمخابرات الوطني للتقاعد، بينهم (35) ضابط برتبة لواء و21ضابط برتبة عميد و15برتبة عقيد فضلاًعن 19) برتبة مقدم .

ونقل موقع التيار عن مصدر موثوق به أن الإحالات التي تمت روتينة عادية تتم كل عام.

وفي أبريل الماضي، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قرارا بإحالة 8ضباط برتبة فريق بهيئة قيادة الجهاز للتقاعد.

وتأتي الخطوتان في إطار خطة وإجراءات إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز.