المبعوث الأمريكي لأفغانستان: محادثات السلام تدخل مرحلة جديدة

قال المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، إن محادثات السلام تدخل مرحلة جديدة، وأنه يجب إشراك الأفغان أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف خليل زاد - في تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، ونقلتها شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاثنين - أنه ناقش مع الرئيس الأفغاني أشرف غاني سبل الحصول على مزيد من الإجماع الدولي من أجل السلام والمتطلبات الإقليمية والآثار المترتبة على السلام ، بما في ذلك التحسن الأخير في العلاقات بين أفغانستان وباكستان، والفرص التي يوفرها السلام للتواصل الإقليمي والتنمية.

بدوره أعلن القصر الرئاسي الأفغاني - في بيان له - أن خليل زاد أطلع غاني على خططه المستقبلية في عملية السلام، وأن المناقشات تركزت في الغالب على الحوار بين الأفغان وأن الجانبين رحبا بدور ألمانيا في هذا الصدد، مضيفا أن الجانبين أعربا عن أملهما في أن تبدأ المحادثات بين الأفغان في أقرب وقت ممكن.

يُذكر أن خليل زاد وصل إلى العاصمة كابول أمس الأحد، بعد زيارة عواصم أخرى من بينها إسلام آباد، وبرلين، وبروكسل؛ لمناقشة عملية السلام الأفغانية.