موسكو: ضبط عصابة روسية لسرقة الألماس بملايين الدولارات

ألقى سلطات الأمن الروسي القبض على عصابة سرقت 500 حجر ألماس بملايين الدولارات من الشركة الروسية "ألروسا"، التي تعد أكبر منتج للحجر الكريم في روسيا.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي -في بيان له اليوم الاثنين، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أنه بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية تم الكشف وإلقاء القبض على موظفة في شركة "ألروسا" وشريكيها، كانوا يسرقون الألماس من الشركة ويبيعونه بطرق غير شرعية في السوق السوداء.

وأشار البيان إلى أن هذه العصابة قامت بسرقة الألماس من الشركة عدة مرات، وعند محاولتها سرقت دفعة جديدة من الألماس الأسبوع الماضي بقيمة 22 مليون روبل (حوالي 338 ألف دولار) تم القبض على أعضائها، موضحا أنه عند تفتيش منزل الموظفة تم العثور لديها على 500 حجر ألماس بقيمة تقدر بأكثر من 3 ملايين دولار، بجانب العثور على مليوني دولار ونصف مليون يورو نقدا في منزلها.

يُذكر أن شركة "ألروسا" هي أكبر منتج للألماس في روسيا، وأحد أبرز المنتجين في العالم، حيث تستحوذ على 26% من الإنتاج العالمي، و95% من الإنتاج الروسي، وتقع مناجم الشركة في جمهورية ياقوتيا في أقصى شمالي روسيا.