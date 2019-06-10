يونايتد تكنولوجيز ورايثيون الامريكيتان تتفاوضان لإنشاء شركة عملاقة للدفاع والفضاء

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تجري شركتا "يونايتد تكنولوجيز كورب" الأمريكية العملاقة للالكترونيات و"رايثيون" الأمريكية المتخصصة في أنظمة الدفاع، مفاوضات بشأن إتمام صفقة من شأنها أن تنشئ شركة عملاقة في الصناعات الدفاعية والفضائية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية، الأحد.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة "يونايتد تكنولوجيز" نحو 114 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة "رايثيون" السوقية حوالي 52 مليار دولار.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة التي ستتم بالكامل بالأسهم خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لبلومبرج، ستعزز الصفقة عملية التحول لشركة "يونايتد تكنولوجيز"، تحت إدارة المدير التنفيذي جريج هييس الذي يعتزم بالفعل فصل عمليات كاريير للتكيفات وأوتيس للمصاعد التابعة للشركة.

وقالت بلومبرج إنه في وجود "رايثيون"، سيضاعف هييس الأعمال الدفاعية والفضائية بعدما أكمل العام الماضي صفقة استحواذ بقيمة 23 مليار دولار على شركة "روكويل كولينز" وهي مزود لشاشات تعمل باللمس لقمرات قيادة الطائرات وأجزاء أخرى للطائرات.

وقال ريتشارد أبولافيا وهو محلل في شؤون الفضاء لدى شركة تيال جروب ومقرها فيرفاكس بولاية فيرجينيا إنها "ستكون مورد ضخم للشركات الكبرى خصوصا بوينج التي ستمنح الشركة الجديدة قوة تفاوضية أكبر".

وأضاف أن ترشيد الكيان المندمج قد يكون عملية "معقدة للغاية" في ظل عمليات استحواذ "يونايتد تكنولوجيز".

ومن المتوقع أن يتولى هييس رئاسة الشركة الجديدة، في حين سيكون توماس كينيدي وهو المدير التنفيذي لشركة رايثيون رئيس مجلس إدارة الكيان الجديد.