سجل البيزو المكسيكي ارتفاعا بنسبة 6ر1%، الأحد، في أول جلسة تداول بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من المكسيك.

وبلغ سعر البيزو 30ر19 مقابل الدولار في نيويورك، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وتراجعت قيمة البيزو المكسيكي بشكل متكرر منذ تشرين ثان/نوفمبر 2016 بعد انتخاب ترامب، وسط مخاوف بشأن تأثيرات رسوم أمريكية محتملة ومصير اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، حيث سجل الدولار الأمريكي الواحد 0385ر22 بيزو مكسيكي في يناير 2017.

وكان ترامب قد علق فرض رسوم جمركية بنسبة 5 في المئة على جميع الواردات المكسيكية، كان سيقرها اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن المهاجرين.