الرئيس اللبناني يتطلع إلى دعم أمريكي لإعادة النازحين السوريين لبلادهم

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الإثنين، عن تطلعه إلى دعم أمريكي للمساهمة في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وقال عون، خلال استقباله اليوم وفدا من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان، إنه يأمل في "أن يأخذ التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، المطالب بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سورية، طابعاً عملياً يساهم في تحقيقه".

ولفت عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، إلى أن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان متفهما للواقع اللبناني ولمطالب لبنان في هذا الاتجاه، وقد أكد على ذلك في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي" مؤخرا.

وتساءل عون: "هل من العدل أن يتحمّل لبنان وحده عبء 50% من مجمل النازحين السوريين، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين؟"، مطالبًا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بـ"المساعدة على عودتهم إلى الأماكن الآمنة في سورية من دون انتظار للحل السياسي الذي يمكن أن يطول التوصل إليه".

ودعا عون الشركات الأمريكية "إلى المشاركة في عروض تلزيم بلوكات التنقيب عن النفط والغاز التي ستنطلق بعد قرابة الشهر، وغيرها من المشاريع التي ستطلقها الدولة اللبنانية."

وجدد رئيس الجمهورية اللبنانية شكر بلاده للولايات المتحدة على المساعدات التي تقدمها للجيش.

إلا أنه أعرب عن "أسفه للقرار الأمريكي بضم القدس إلى إسرائيل، وكذلك قرار ضم الجولان إليها".

وأشار عون إلى أن "لبنان يتعاون بشكل تام مع الأمم المتحدة من أجل تطبيق القرار رقم 1701"، مؤكداً على استتباب الأمن في المنطقة الجنوبية.

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حالياً حوالي مليون و500 ألف شخص، فيما عاد ما يقرب من مئتي ألف نازح إلى سورية.