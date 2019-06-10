يونيسف: وفاة أم و6 مواليد في اليمن كل ساعتين

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الاثنين، وفاة أم واحدة و6 مواليد في اليمن، كل ساعتين، نتيجة مضاعفات الحمل والولادة.

وأفادت يونيسف في تقرير حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ)، على نسخة منه، بأن أكثر من أربع سنوات من النزاع المسلح في اليمن، أدت إلى تدهور وضع النساء والأطفال عند الولادة داخل بلد كان بالفعل أفقر البلدان في الشرق الأوسط وواحد من أفقر بلدان العالم حتى قبل تصاعد الحرب في أوائل عام 2015.

وقالت المنظمة في التقرير إن الأمهات والرضع من بين أكثر الفئات ضعفا في اليمن "في كل ساعتين تموت أم وستة مواليد بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الولادة".

وأوضح التقرير أن الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأساسية لدعم الأمهات والولادة، على وشك الانهيار التام، مشيرا إلى أن 51 في المئة فقط من جميع المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، في الوقت الذي تعاني فيه هذه المنشآت العاملة من نقص حاد في الأدوية والمعدات والموظفين.

ولفت التقرير إلى أنه لا يزال الصراع الوحشي في اليمن يحـرم الأطفال من حقهم في الحياة، وللناجيـن منهـم، الحصول علـى أفضل رعاية صحية ممكنة.

وتابع التقرير"وفقا لحسابات النساء اللائي تمت مقابلتهن في دراسة نوعية مستمرة حول الخدمات الصحية في محافظات صنعاء وتعز وعدن، فإن الولادات المنزلية في ارتفاع أيضًا".