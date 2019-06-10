العراق وتركيا تبحثان توحيد الجهود لحل الأزمات والابتعاد عن لغة التهديد

عقد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين، اجتماعا مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لمناقشة" توحيد الجهود لمعالجة الأزمات والابتعاد عن لغة التهديد".

وجرى خلال الاجتماع الذي جاء على هامش أداء رئيس إقليم كردستان العراق الجديد نيجيرفان برزاني اليمين القانوني لتسلمه المنصب للسنوات الأربع المقبلة:"التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق واعتماد الحوار الجدي بين جميع الأطراف لتوحيد الجهود الرامية لمعالجة الأزمات الحالية والابتعاد عن لغة التهديد، من أجل أن تنعم شعوب المنطقة في الاستقرار والأمن والرفاهية الاقتصادية"، حسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة العراقية.

كما بحث الطرفان السبل الكفيلة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.