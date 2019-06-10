مدينة الانتاج الاعلامي تستقبل وفدا من شباب أفريقيا

استقبلت مدينة الانتاج الاعلامي وفد يمثل عدداً من شباب دول الإتحاد الإفريقي اليوم الاثنين ، زيارة الوفد الافريقي للمدينة جاءت بهدف للتعرف عن قرب علي إمكانياتها التكنولوجية والعلمية وماتضمه من أستديوهات ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية .

وتأتي الزيارة في اطار تعاون المدينة مع وزارة الشباب والرياضة التي أطلقت منحة الزعيم جمال عبدالناصر للقيادة الإفريقية لتأهيل الشباب الإفريقي للعمل القيادي , وذلك بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الإتحاد الإفريقي وسعيها إلي تعزيز دور الشباب الإفريقي عن طريق تقديم كافة أشكال الدعم وتشجيع الأنشطة التثقيفية والتعليمية بين أوساط الشباب الأفريقي، وقام الوفد بعمل جولة شملت مناطق التصوير المفتوحة بالمدينة وأستديو الصوت الدولبي أتموس وكذلك أستديوهات قناتي المحور وصدي البلد.