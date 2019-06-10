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موسوي: إيران لم تطلب شراء منظومة صواريخ «إس -400» الروسية

طهران - د ب ا:
نشر فى : الإثنين 10 يونيو 2019 - 10:25 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 10:25 ص



أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، عن أنه لا يوجد طلب إيراني لشراء منظومة الدفاع الصاروخي "إس 400" من روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن موسوي قوله في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: إننا لم نتقدم بطلب لشراء منظومة "إس 400" من روسيا، إذ لا نشعر بالحاجة لهذه المنظومة في الوقت الحاضر، وقد قام خبراؤنا بتصميم منظومات تضاهي هذه المنظومة.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، قال موسوي: "لقد كان المتوقع من أوروبا، خاصة الدول الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، أن تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق، لكننا شهدنا للأسف إما أنهم لم يريدوا وإما لم يتمكنوا".

وأضاف: "أننا لم نشهد لغاية الآن خطوة عملية خاصة توفر مطالبنا، وتقنعنا من جانب أوروبا والأعضاء الأوروبيين في الاتفاق النووي، وما قاموا به لغاية الآن لم يرضنا".


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