دياب لـ«الشروق»: لا أخشى أن يكرهنى الجمهور بسبب أدوار الشر

«أبو جبل» تجربة مختلفة ومصطفى شعبان نجم كبير التمثيل معه متعة

الشخصيات التى لعبتها حققت نجاحا كبيرا ظهر فى تأثر الناس أثناء حديثهم معه

أستعد لطرح أغنية «سينجل» خلال الفترة القادمة

حوار ــ سامى ميشيل

للعام الثالث على التوالى يشارك الفنان والمغنى محمد دياب فى دراما رمضان، وذلك بعد النجاح الذى حققه بشخصية «زناتى» فى مسلسل «كلبش1» عام 2017، وخلال موسم هذا العام يقدم «دياب» شخصية «سعد» فى مسلسل «أبو جبل» بطولة الفنان مصطفى شعبان، تلك الشخصية التى تتسم بالوقوع فى الكثير من الأخطاء والصراعات العائلية بهدف تحقيق أهداف خاطئة على حساب الآخرين. فى الحوار التالى يكشف محمد دياب كواليس تجاربه على الشاشة وكيف يرى نفسه بين تجسيد شخصيات الشر.

يقول محمد دياب: فى مسلسل «أبو جبل» وجدت أن الدور جديد على، والتجربة مختلفة تماما عن فكرة مسلسل «أيوب» الذى قدمته العام السابق، وما حمسنى أيضا بالطبع طاقم العمل، المخرج أحمد صالح والكاتب محمد سيد بشير والنجم مصطفى شعبان.

وعن تمثيله لأدوار الشر قال: تعرض على أعمال كثيرة وما ألعبه للمشاهدين هو أفضل المعروض من أدوار مختلفة، وأنا عادة لا أحصر نفسى فى شخصيات الشر مطلقا، و«سعد» الذى أقدمه هذا العام ليس شريرا فى المجمل، بل يتورط فى الخطأ بسبب الدين الذى عليه لحماه، وهو ضعيف الشخصية حيث يقوم بعمل أفعال سيئة لا تتسم بالذكاء وتضر من حوله مثلما تسبب فى وفاة والده عن طريق الخطأ حينما أخبره بوفاة شقيقه، بالإضافة إلى أن الشخصية كان بها مزيج من الكوميديا التى تظهر فى أفعاله وكلامه فقللت كثيرا من حدة الدور وجعلته مقبولا للمشاهد.

وأضاف «دياب» أنه لا يخشى أن يكرهه المشاهد بعد تقديمه لنوعية هذه الأدوار، وقد كان من الممكن أن يحدث هذا قديما، أما الآن فالجمهور أصبح لديه وعى ورؤية كبيرة تمكنه من فهم وإدراك العمل وأبعاده، ودليل كلامه أنه حينما يسير فى الشارع يجد الناس يحبونه وينادونه بأسماء الشخصيات التى لعبها على حد قوله. وأكد أنه لو عرضت عليه أدوار تخلو من الشر وذات تأثير وقوة سيقدمها دون أدنى شك.

وحول عمله للعام الثانى مع الفنان مصطفى شعبان أكد أن التمثيل معه متعة لأنه نجم لديه موهبة كبيرة، وليس مجرد فنان عادى، بل يمتلك مدرسة كبيرة فى الأداء، وتتلمذ على يد أساتذة كبار فى المجال على حد وصفه.

وأكد «دياب» خلال حديثه أن كواليس العمل كانت رائعة وما ساعد على ذلك مخرج المسلسل أحمد صالح الذى تحدث عنه قائلا: مخرج عظيم للغاية، وأنا فخور وسعيد بالعمل معه لأنه يخرج أفضل ما لدى الممثل، ويضفى روحا عظيمة أثناء التصوير تساعد من معه على الخروج بأفضل شكل ممكن.

وعن عامه الثالث على التوالى بدراما رمضان أكد أنه يحب المشاركة فى دراما رمضان ولكن بشرط أن يكون العمل جيدا بلا ضعف أو تكرار ويستحق تقديمه والمجهود الذى سيبذل فيه، بالإضافة لمدى تأثيره على المشاهدين فى الشارع، وأضاف أن جميع الشخصيات التى لعبها من قبل حققت نجاحا كبيرا ظهر فى تأثر الناس أثناء حديثهم معه.

وبالنسبة لمتابعته لوسائل التواصل الاجتماعى كشف أنه يهتم بالآراء النقدية البناءة التى تكتب من أشخاص لديهم رؤية فنية حتى ولو كانت بسيطة، أما الذين يشتمون ويسبون ويقللون من أى شىء فلا يهتم بهم ولا يؤثرن فيه نهائيا.

ونفى «دياب» خلال كلامه أن التمثيل أثر على حبه للغناء، وأرجع سبب عدم تقديمه لأعمال غنائية منذ فترة إلى عدة مشاكل كانت بينه وبين شركة الإنتاج، لكنه استطاع حل هذه العوائق، وسيستعد لأغنية «سينجل» فى الفترة المقبلة.

وعن أعماله القادمة بالدراما قال: انتهيت من تصوير مسلسل جديد بعنوان «بحر» منذ شهرين وسيعرض خارج الموسم الرمضانى، وهو من بطولة الفنان ماجد المصرى، والأستاذ عبدالرحمن أبو زهرة، ومحمد على رزق، وحسنى شتا، ومحمد كشك، ونورهان. ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويتكون من 60 حلقة، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد عرضه.