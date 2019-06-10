قضية البريكست تهيمن على السباق لخلافة ماي في زعامة حزب المحافظين

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هيمنت قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) على السباق بين كبار المنافسين لخلافة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في زعامة حزب المحافظين.

وقال وزير البيئة البريطاني مايكل جيف في مستهل حملته الانتخابية إن "رئيس الوزراء المقبل يواجه تحديا صعبا، وهو البريكست".

وأضاف: "ليس من الكافي أن تؤمن بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل لابد أن تكون قادرا على تحقيقه".

وأردف: "أريد أن أتأكد من أننا سوف نخرج من الاتحاد الأوروبي، ونستعيد السيطرة على أموالنا وحدودنا وقوانينا".

وأعلن 11 نائبا في البرلمان البريطاني اعتزامهم الترشح لزعامة حزب المحافظين، وليس من المتوقع تقدم مرشحين جدد قبل غلق باب التقدم في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في بداية حملته الانتخابية اليوم إن بريطانيا تواجه "أزمة دستورية" بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكر هانت الذي يحاول استمالة تيار الوسط في صفوف الحزب أن "إخفاقنا في تحقيق البريكست يضع بلادنا وحزبنا في خطر جسيم".

وكان هانت قد صرح مطلع هذا الأسبوع أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أبلغته أن بروكسل "ستكون مستعدة للتفاوض" بشأن صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع زعيم جديد.

وتنحت تيريزا ماي عن زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة الماضي بعد أن أخفقت في الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق الذي توصلت إليه لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وسوف تظل ماي تشغل منصب رئيسة الوزراء لحين اختيار خلفا لها في زعامة حزب المحافظين خلال عملية انتخابية تجرى على مرحلتين.