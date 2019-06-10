بكين تعرب عن رضاها التام لنتائج زيارة الرئيس الصيني لروسيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" إن بلاده راضية تماما عن نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني "شي جين بينج" إلى روسيا نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف شوانغ -خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم الاثنين- أنه تم رفع الشراكة الثنائية بين البلدين خلال الزيارة، موضحا أن بينج قدم -خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي ال-٢٣ مقترحات للتنمية العالمية.

وتابع "الزيارة كانت ناجحة، وتبين أن العلاقات بين الصين وروسيا في أفضل مراحلها في التاريخ".

وكان الرئيس الصيني "شي جين بينج" زار روسيا خلال الفترة من ٥ حتى ٧ يونيو الجاري، حيث التقى بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحصل الرئيس الصيني على الدكتوراه الفخرية من جامعة سان بطرسبرج الحكومية الروسية في حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال بينج إن هذا العام يوافق الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا، وإن علاقاتهما دخلت عصرا جديدا، داعيا الأجيال الشابة في البلدين إلى تحمل مسؤولياتهم بشجاعة والعمل معا لتقديم مساهمات لتنمية شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة لعصر جديد بين الجانبين.