قرية فرنسية تحيي الذكرى السنوية الـ75 لمذبحة تعرضت لها أثناء الحرب العالمية الثانية

أحيت قرية فرنسية اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الـ75 لمذبحة قتلت خلالها القوات الألمانية 642 مدنيا أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقد تم الإبقاء على قرية "أوردور سور جلان" في إقليم ليموزين على حالتها المدمرة كنصب تذكاري منذ تحرير فرنسا من الاحتلال الألماني.

وذكرت قناة "فرانس 3" الإقليمية أن الزائرين وكبار الشخصيات وقفوا في صمت في كنيسة المدينة التي شهدت مقتل 450 من النساء والأطفال من بين القتلى .

وكتبت وزيرة الدولة لشئون الدفاع جنيفييف داريوسيك التي مثلت الحكومة في المراسم على موقع تويتر "ذبح البراءة.. هذا هو ما تمثله أوردور".