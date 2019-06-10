59% من الألمان يؤيدون استمرار الائتلاف الحالي حتى نهاية الدورة التشريعية

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كشفت نتائج استطلاع للرأي، نُشِرَتْ اليوم الاثنين، أن غالبية الألمان يؤيدون استمرار الائتلاف الكبير الحالي في الحكم حتى نهاية الدورة التشريعية.

ويجمع الائتلاف الحالي بين تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ويعاني الجانبان تراجعا ملحوظا في شعبيتهما وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت تصدر حزب الخضر لقائمة أقوى الأحزاب في البلاد متجاوزا تحالف ميركل.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجري في محطة (آر تي إل) التلفزيونية وشمل 1003 أشخاص أن 59% من الألمان يؤيدون استمرار الائتلاف الكبير في الحكم حتى نهاية الدورة التشريعية في 2021.

في المقابل، أعرب 33% عن رغبتهم في انتهاء حكم الائتلاف قبل موعده المحدد.

وأظهرت النتائج أن أقل نسبة ميل لإنهاء الائتلاف الحالي (14%) كانت بين أنصار تحالف ميركل، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 32% بين أنصار الحزب الاشتراكي، وإلى 38% بين أنصار الحزب الديمقراطي الحر وإلى 40% بين أنصار الخضر وإلى 49% بين أنصار حزب اليسار وإلى 68% بين أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا.

وأعرب 53% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لإجراء انتخابات جديدة في حال انهيار الائتلاف الحالي.

وحظى ائتلاف جامايكا الذي يجمع بين تحالف ميركل وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر على تأييد 24%، فيما أبدى 16% تأييدهم لتشكيل حكومة أقلية لائتلاف يجمع بين تحالف ميركل وحزب الخضر.

ووصلت نسبة التأييد لائتلاف جامايكا بين أنصار تحالف ميركل إلى 45% فيما أبدى 31% من أنصار الحزب تأييدهم لإجراء انتخابات جديدة.

ووصلت نسبة تأييد ائتلاف جامايكا بين أنصار الحزب الديمقراطي الحر إلى 54% فيما أبدى 35% من أنصار الحزب تأييدهم لإجراء انتخابات جديدة، فيما أيد 16% فقط من أنصار حزب الخضر تشكيل ائتلاف جامايكا وأعرب 55% من أنصار الحزب عن تأييدهم لإجراء انتخابات جديدة.