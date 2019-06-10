عواد يكشف موعد انضمامه لتدريبات الإسماعيلي

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كشف محمد عواد حارس الوحدة السعودي السابق عن موعد انضمامه لتدريبات الإسماعيلي استعدادا للموسم المقبل.

وكتب عواد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:"السبت القادم بداية للموسم القادم مع النادي الاسماعيلي إن شاءالله".

وانتهت إعارة عواد مع الوحدة السعودي وقدم أداءً مميزًا مع ناديه السابق وساهم في الحصول على المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي.

جدير بالذكر أن عواد كان قد استبعد من قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة ونشبت خلال الفترة الأخيرة أزمة بينه وبين أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب.