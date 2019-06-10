أحمد السعدني: تعرضت لشتائم كثيرة بسبب دوري في زي الشمس

أعرب الفنان أحمد السعدني، عن إعجابه بالدور الذي جسده في مسلسل «زي الشمس»، والذي تم عرضه في شهر رمضان.

وقال في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إنه تعرض لهجوم كبير بسبب دوره في المسلسل، مضيفًا: «اتشتمت شتايم عمري في حياتي متشتمتها».

وأضاف أنه لم يرى أن شخصية «عمر» سيئة بهذا الشكل؛ بسبب الظروف التي وضع بها، وزواجه من فتاة سيئة السمعة.

يُذكر أن مسلسل «زي الشمس»، بطولة كل من دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد داوود، وسوسن بدر، ومن تأليف مريم ناعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.