البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب رضا نصيف

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلبًا لرفع الحصانة عن النائب رضا نصيف، في القضية رقم 3681 لسنة 2018/ جنح قسم دمنهور، والمتعلقة باتهام بالسب والقذف في مشاجرة بين النائب وأحد المواطنين في محكمة دمنهور الابتدائية.

وجاء رفض البرلمان، بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس الذي أرجع سبب رفض الطلب برفع الحصانة عن النائب لوجود شبهة الكيدية في الاتهام الموجه ضد النائب.

وأشار أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن الغرض من طلب رفع الحصانة هو منع النائب من القيام بمهامه النيابية.

وأوضح الشريف أمام الجلسة العامة، أنه تبين للجنة أن هناك خصومة قضائية بين النائب، وزوج مقدمة الطلب عفاف أسعد مطر بشير، لافتًا إلى أن مقدمة البلاغ تراخت في عمل محضر بالواقعة، إلا بعد مرور 3 أشهر، قائلًا: «أثبتت التحريات تعدي المواطنة على النائب بالضرب في الواقعة».