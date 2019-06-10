محافظ السويس يتابع آخر الاستعدادات لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية

وجه اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، رؤساء شركات البترول والهيئات والمصالح والشركات بطريق صلاح نسيم وطريق السويس القاهرة باستكمال أعمال التطوير والتجميل والنظافة والجزيرة الوسطى ومداخل الشركات ودهان أسوار الشركات ومنع وقوف السيارات في غير الأماكن المخصصة لها وإزالة اللافتات والإعلانات وتنظيم الحركة المرورية .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد واللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن والقيادات التنفيذية والجهات المعنية وممثلي الشعبة الهندسية ورؤساء شركات البترول ورؤساء الاحياء ومديري المديريات، والشركات المنفذة لاعمال الرصف والتطوير، للوقوف على استعدادات محافظة السويس لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية ومتابعة جاهزية الملاعب والقرى السياحية والفنادق لاستقبال الفرق والوفود المرافقة والتأكيد على ظهورالسويس بالشكل اللائق والمشرف والذي يعكس تاريخ وعراقة المدينة الباسلة.

وشدد صقر، على مدير المروربتنظيم حركة مرور سيارات النقل الثقيل و تحديد خطوط سير بعيدة عن خط سير المنتخبات الأربعة المشاركة في البطولة بالمحافظة، وأماكن إقامتهم وإعادة الانضباط للشارع السويسي وتطبيق قانون المرور والمخالفات لأصحاب الموتوسيكل المجهز المخالفة لتفادي وقوع الحوادث، مؤكدًا على منع وجود الباعة الجائلين ومحاسبة المتقاعسين عن تنفيذ القانون.

وكلف المحافظ مدير مرفق الإسعاف توفير سيارات للإسعاف بملاعب التدريب للمنتخبات الأربعة تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا، وأماكن الإقامة والاستاد الرياضي وتجهيز فرق للطوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأشار مدير عام الصحة بأنه تم وقف جميع الإجازات للعامين بالمنشات الصحية والتواجد الدائم للأطباء والفرق الطبية المتخصصة وتجهيز مستشفى التأمين ومستشفي السويس العام لاستقبال المرضى وإصابات الملاعب، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع المستشفيات الخاصة لاستقبال أية حالات من اللاعبين أو الجماهير، كما طالب مديرعام التموين بتوفير الخبز والسولار والبنزين والسلع الغذائية المختلفة خلال فترة البطولة.

وقرر صقر إيقاف تأجير المحلات الموجودة بسور الاستاد وإيقاف تجديد أي تراخيص لهذه المحلات التي تم تأجيرها بالفعل، كما أكد المحافظ على الجهات المعنية والقيادات التنفيذية للالتزام بشعار البطولة الرسمي المحدد.