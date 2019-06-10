بابا الفاتيكان: أرغب في زيارة العراق في العام المقبل

قال البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، إنه يرغب في الذهاب إلى العراق العام المقبل، حيث أنه لم يتمكن من زيارة هذا البلد حتى الآن بسبب المشاكل الأمنية.

ومن المقرر أن يكون فرنسيس أول بابا يقوم بزيارة العراق، حيث توجد أقلية مسيحية، كاثوليكية وأرثوذكسية، تعرضت للاضطهاد من جانب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال فرنسيس لدى استقباله منظمات خيرية تعمل في شرق أوروبا والشرق الاوسط، إنه يفكر "باستمرار" في دولة العراق "التي أعتزم زيارتها في العام المقبل".

وكان نائب البابا، وزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين، في بغداد أثناء أعياد الميلاد (الكريسماس) في العام الماضي. وقال بارولين لدى عودته، إن البلاد ليست آمنة بعد بالقدر الذي يسمح بالقيام بالزيارة البابوية.