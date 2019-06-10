بثت قناة الغد الاخبارية تقريرًا مصورًا قالت فيه أنه من المتوقع أن يزيد ارتفاع أعلى جبل نفايات في العاصمة الهندية عن علو ضريح تاج محل خلال العام المقبل، ليصبح رمزًا نتنا لنيودلهي التي تعتبرها الأمم المتحدة أكثر عواصم العالم تلوثا.

وأضاف التقرير أن الصقور والكلاب الضالة والفئران تحوم حول مكب غازيبور الشاهق، والذي يبلغ مساحته أكثر من 40 ملعب كرة قدم، ويبلغ ارتفاعه حاليًا أكثر من 65 مترًا .

وأوضح التقرير أن المكب يرتفع حوالى 10 أمتار سنويًا دون أى مؤشرات لحل الأزمة، وبمعدل نموه الحالى سيكون أعلى من تاج محل بحلول العام 2020.

وأشار إلى أن جبل تاج محل الشهير فى أغرا يبلغ ارتفاعه حوالى 73 مترا، حيث افتتح مكب غازيبور عام 1984 ووصل إلى قدرته الاستيعابية القصوى 2002، لكن مخلفات سكان المدينة استمرت فى الوصول كل يوم بمئات الشاحنات

يذكر أنه فى العام الماضي، كانت المحكمة العليا في الهند قد حذّرت من أن الوضع قد يتطلب قريبًا وضع أضواء حمراء تحذيرية في مكب النفايات لتنبيه الطائرات المارة.

وفي العام 2018، انهار جزء من الجبل بعد تساقط أمطار غزيرة ما أدى إلى مقتل شخصين.

وبعد هذا الحادث، منع إلقاء النفايات في المكان، لكن هذا الإجراء استمر بضعة أيام فقط لأن السلطات لم تجد بديلا له.