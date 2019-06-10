تراجع الإنتاج الصناعي بإيطاليا في أبريل

واصل الإنتاج الصناعي في إيطاليا تراجعه في أبريل الماضي.

وحسب بيانات مكتب الإحصاء (إيستات) الصادرة اليوم الاثنين، فإن إجمالي الإنتاج الصناعي في الشهر المشار إليه تراجع بنسبة 7ر0% مقارنة بمارس الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أنه لن يطرأ تغيير على الإنتاج الصناعي في إيطاليا والذي كان قد تراجع في آذار/مارس الماضي بعد ارتفاعه في فبراير ويناير الماضيين.

وعلى أساس سنوي، تراجع الإنتاج الصناعي في أبريل الماضي بنسبة 5ر1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتعد الأرقام الجديدة بمثابة أخبار سيئة بالنسبة للائتلاف الحاكم الذي يضم شعبويين ويمينيين.

ويدافع الائتلاف الحاكم عن تسهيل قواعد الموازنة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، كما يدافع عن زيادة الديون بدعوى أن هذا هو مفتاح النمو الاقتصادي الذي طال انتظاره في إيطاليا.

غير أن النمو لم يحدث وواصلت الديون السيادية في إيطاليا ارتفاعها، وأوصت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضي بالبدء في إجراء عقابي ضد إيطاليا بسبب ارتفاع ديونها.