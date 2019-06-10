وزير البيئة البريطاني يطلق حملته للترشح لمنصب رئيس الوزراء

أطلق وزير البيئة البريطاني مايكل جوف حملته القيادية للترشح لمنصب رئيس الوزراء خلفًا لتيريزا ماي.

وقال جوف -في تصريحات نقلتها شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الاثنين- إنه يعتقد أن بوريس جونسون لم يعد الرجل المناسب لشغل منصب رئيس وزراء البلاد، ولهذا فإنه تقدم لترشيح نفسه لشغل المنصب.

وأشارت الشبكة إلى أن جوف مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وأكثر الأشخاص شهرة بأنه بدد آمال بوريس جونسون لشغل منصب رئيس وزراء بعد استقالة ديفيد كاميرون في عام 2016، وذلك عن طريق ترشيح نفسه في اللحظة الأخيرة قبل ساعات من غلق باب الترشيحات.

وكانت صورة جوف قد انتشرت مؤخرًا في وسائل الأعلام بعد اعترافه بأنه كان يتعاطى مادة "الكوكايين" المخدرة، الأمر الذي يضع حملته على المحك.