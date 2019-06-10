الدنمارك تقسو على جورجيا بخماسية في تصفيات يورو 2020

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اكتسح منتخب الدنمارك لكرة القدم ضيفه منتخب جورجيا 5 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020) والتي شهدت أيضا فوز ايرلندا على جبل طارق 2 / صفر.

وسجل أهداف منتخب الدنمارك كاسبر دولبيرج (هدفين) في الدقيقتين 13 و63 وكريستيان إيركسن في الدقيقة 30 من ركلة جزاء ويوسف بولسن في الدقيقة 73 ومارت بريثويت في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف جورجيا سابا لوبزاهانيدزي في الدقيقة 25.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب جورجيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب ايرلندا على ضيفه منتخب جبل طارق 2 / صفر.

وسجل هدفي منتخب ايرلندا جوزيف تشبوليما، لاعب منتخب جبل طارق، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27 وروبي برادي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع منتخب ايرلندا رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب وظل منتخب جبل طارق بلا نقاط في قاع الترتيب.