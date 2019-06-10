المجلس العسكري السوداني: لجنة تحقيق مشتركة بشان فض اعتصام أمام مقر الجيش تباشر عملها

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، باشرت مهامها فور تكوينها.

وأوضح المجلس العسكري ،في بيان، أن تكوين اللجنة جاء في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا و تأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة،حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة السودان للأنباء(سونا).

وأوضح المجلس أن اللجنة التي تم تشكيلها توصلت إلى بينات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية و الذين تم وضعهم في التحفظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة ، مؤكدا عدم توانيه في محاكمة كل من تثبت إدانته وفقا للوائح و القوانين.

كان النائب العام السوداني قد الوليد سيد أحمد، قد أصدر في الثالث من الشهر الجاري قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث فض قوات الأمن لاعتصام المحتجين في الخرطوم أمام القيادة العامة للجيش، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، لقى 117 شخصا حتفهم خلال فض الاعتصام والاضطرابات التي اعقبت ذلك.

فيما قالت وزارة الصحة السودانية ان عدد القتلى 61 شخصا.

وعقب فض الاعتصام،اوقفت قوى إعلان الحرية والتغيير محادثات مع المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة البلاد عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، لتسليم السلطة للمدنيين.