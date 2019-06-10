إجراء الانتخابات المبكرة في اليونان 7 يوليو المقبل

أعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس عبرالتلفزيون الحكومي، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجرى في السابع من يوليو المقبل.

وبعد مضي أكثر من أسبوعين على هزيمته في انتخابات برلمان أوروبا، تقدم تسيبراس بطلب اليوم الاثنين لدى الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال تسيبراس، مبررا قراره، إن البلاد خرجت من أزمة مالية خطيرة وفي حاجة إلى الاستقرار وليس إلى معركة انتخابية طويلة الأمد، مضيفا أن الرئيس وافق على مطلبه.

يشار إلى أن المعتاد إجراء الانتخابات البرلمانية في الخريف في اليونان.

كان حزب تسيبراس (سيريزا) اليساري قد مني بخسارة فادحة في انتخابات البرلمان الأوروبي في السادس والعشرين من مايو الماضي إذ حصل على 8ر23% بتراجع بمقدار 3ر9 نقطة مئوية عن حزب المعارضة (الديمقراطية الجديدة) المحافظ الذي حصل على 1ر33%.

وتشير كل نتائج استطلاعات الرأي في اليونان إلى إمكانية حدوث تغيير في الحكومة في البلاد في يوليو المقبل، إذ يتقدم المحافظون بفارق نحو 10% عن الحزب الحاكم.

وتعزى النتيجة السيئة للحزب الحاكم في الانتخابات الأوروبية إلى عوامل من بينها إجراءات التقشف والإصلاح الصارمة التي نفذها تسيبراس خلال الأعوام الماضية.

ويعد المحافظون في الوقت الراهن بإنعاش الاقتصاد وتخفيض الضرائب ومكافحة البطالة.