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عرضت فضائية «RT Arabic»، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد قيام لصوص بسرقة محتويات مسجد في الجزائر.
وظهر في شريط الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة، لصان وهو يباشران عملية السرقة، بأحد مساجد منطقة بئر جامع بالجزائر، ولم يتركا حتى الميكروفون.