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الأرصاد: ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة: «القاهرة 35»

دينا النجار
نشر فى : الإثنين 10 يونيو 2019 - 10:36 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 10:36 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع اليوم درجات الحرارة بشكل طفيف وتدريجي، ليسود طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الإثنين، إنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 23 35
بورسعيد 22 29
الإسكندرية 21 28
شرم الشيخ 27 37
أسوان 28 39
كاترين 15 31
الإسماعيلية 21 36


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