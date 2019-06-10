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إحالة مدرس مادة التايكوندو بـ«تربية أسيوط» للتحقيق بعد واقعة سؤال «صاحبي يا صاحبي»

كتب يونس درويش
نشر فى : الإثنين 10 يونيو 2019 - 6:27 م | آخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 6:27 م

قرر الدكتور جمال محمد علي، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، إلغاء درجة سؤال «صاحبي يا صاحبي يا عم الناس» من امتحان مادة التايكوندو لطلاب الفرقة الثالثة، مع إحالة مدرس المادة إلى التحقيق.

وقال علي، إنه بعد تداول الطلاب على موقع التواصل الاجتماعي لورقة امتحان التايكوندو، تم استدعاء مدرس المادة للتأكد من ورقة الامتحان ومعرفة أسباب وضع السؤال متضمنًا كلمات لأغان شعبية بالمخالفة للقواعد والضوابط المتبعة بالجامعة؛ مشيرًا إلى أن رد مدرس مادة التايكوندو جاء لمعرفة الطلاب المواظبين على حضور المحاضرات العلمية من الغائبين عنها حيث كان يردد الطلاب تلك الكلمات عقب انتهاء المحاضرة.


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