خان يطالب الباكستانيين بإعلان أرصدتهم المالية بنهاية الشهر الجاري

حث عمران خان رئيس وزراء باكستان، اليوم الإثنين، مواطنيه على الإعلان عن أرصدتهم المالية، بما في ذلك الحسابات المفتوحة باسم الغير(بهدف التهرب الضريبي) بحلول الثلاثين من حزيران يونيو الجارى كموعد نهائى.

وقال خان في رسالة متلفزة نقلها اليوم موقع"جيو نيوز" إن المؤسسات لديها كافة البيانات الخاصة بالأرصدة والحسابات المفتوحة باسم الغير، ويتعين على الشعب أن يستفيد من برنامج الإعلان/العفو الخاص بالأرصدة.

وأضاف أن باكستان لن تتحول إلى أمة عظيمة حتى يدفع كل المواطنين الضرائب المقررة عليهم.

وأشار خان إلى أن الباكستانيين يدفعون أقل معدل ضرائب على مستوى العالم، وأضاف أنه فى حال قيامهم بسداد الضرائب المستحقة عليهم سيكون بالإمكان جمع عشرة مليارات روبية باكستانية/ الدولار الأمريكي يعادل نحو 146 روبية/.

وتعليقا على ذلك، وصفت مريم أورانجزيب المتحدثة باسم حزب الرابطة الإسلامية- جناح نواز المعارض رسالة خان بأنها" حزمة أكاذيب".

وقالت إن رئيس الوزراء يريد إطلاع الأمة على ميزانية وضعها صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الميزانية الجديدة سوف تتضمن على الأرجح فرض ضرائب قيمتها 14 تريليون روبية.