زار مدير وكالة "جايكا" في الشرق الأوسط وأوروبا والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، مشروع مركب خوفو الثانية؛ للوقوف على آخر التطورات التي يمر بها المشروع، وكان في استقبالهم كل من ممدوح طه المشرف الأثري بالمشروع، وعيسي زيدان مدير الترميم بالمشروع، وهيروماسا كروكوتشي مدير الجانب الياباني.

وقال زيدان، إن مدير الجايكا حرص على مشاهدة عملية رفع الأخشاب من حفرة المركب وإدخالها إلى معامل الترميم بالموقع باستخدام الطرق العلمية المتبعة في ذلك، واستمع إلى شرح لخطوات الترميم التي تتم لجميع القطع الخشبية المستخرجة، وأعمال التوثيق التي يقوم بها فريق العمل بإستخدام التصوير ثلاثي الأبعاد «الليزر سكان » لجميع القطع الخشبية.

ومن جانبه، أشار المشرف الأثري بالمشروع، ممدوح طه، أن مدير الجايكا أعرب عن بالغ سعادته بالمراحل التي وصل إليها المشروع، متمنيًا التوفيق والنجاح للمشروع ولفريق العمل، موضحًا أن فريق العمل قام باستخراج ما يقرب من 1060 قطعة خشبية من إجمالي 1260 قطعة، وتم ترميم 1030 قطعة، ونقل 824 قطعة خشبية إلى المتحف المصري الكبير بميدان الرماية.

وجدير بالذكر أن مشروع مركب خوفو الثانيه مشروع مصري ياباني مشترك بين وزارة الآثار وجامعة هيجاشي الدولية اليابانية برئاسة الدكتور ساكوجي يوشيمورا وبدعم من الجايكا.