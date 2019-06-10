تغيير طفيف في أسعار النفط

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طرأ تغيير طفيف على أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، إذ بلغ سعر نفط برميل برنت بحر الشمال (المرجع الأوروبي لأسعار النفط) 20ر63 دولارا بتراجع بمقدار 9 سنت مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي.

وفي المقابل، بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط (المرجع الأمريكي لأسعار النفط) 12ر54 دولار بارتفاع بمقدار 13 سنتا.

وأعرب تجار عن اعتقادهم بأن الاتفاق بين المكسيك والولايات المتحدة أسهم في حدوث نوع من التهدئة في سوق النفط.

وكان قد أعلن الاسبوع الماضي عن حدوث تراجع كبير في عدد الآبار العاملة في الولايات المتحدة.

واتسمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الصين اليوم بتراجع نبرتها التصالحية.