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وزارة الشباب والرياضة تعتمد لائحة نادي الشمس رسميا

محمد الديك
نشر فى : الإثنين 10 يونيو 2019 - 11:13 م | آخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 11:13 م

اعتمدت وزارة الشباب والرياضة ، برئاسة أشرف صبحي اليوم، الإثنين، لائحة نادي الشمس، وذلك طبقًا للخطاب الرسمي الذي أصدرته الوزارة صباح اليوم لهيئة المطابع الأميرية لنشر اللائحة بالجريدة الرسمية للدولة "الوقائع المصرية" .

كانت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد اعتمدت لائحة النادي في أواخر فبراير الماضي ، بعد أن تم اعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية ، بحضور 14714 عضوًا صوت عليها بنعم منهم 12986 عضوًا فى إنجاز تاريخى يؤكد ثقة الشمساوية فى مجلس الإدارة برئاسة الصحفى الإعلامى أسامة أبو زيد .

 


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