وزارة الشباب والرياضة تعتمد لائحة نادي الشمس رسميا

اعتمدت وزارة الشباب والرياضة ، برئاسة أشرف صبحي اليوم، الإثنين، لائحة نادي الشمس، وذلك طبقًا للخطاب الرسمي الذي أصدرته الوزارة صباح اليوم لهيئة المطابع الأميرية لنشر اللائحة بالجريدة الرسمية للدولة "الوقائع المصرية" .

كانت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد اعتمدت لائحة النادي في أواخر فبراير الماضي ، بعد أن تم اعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية ، بحضور 14714 عضوًا صوت عليها بنعم منهم 12986 عضوًا فى إنجاز تاريخى يؤكد ثقة الشمساوية فى مجلس الإدارة برئاسة الصحفى الإعلامى أسامة أبو زيد .